شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد بفضل شركات التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الخميس مدعومة بأسهم التكنولوجيا والتعدين وسط توقعات بموسم أرباح قوي حتى في ظل مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم الذي يعوق الانتعاش الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة مع صعود أسهم التعدين 2.1 بالمئة وشركات التكنولوجيا 1.4 بالمئة.

كانت شركات أشباه الموصلات الأوروبية من بين أكبر الرابحين بعد أن سجلت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية العملاقة للرقائق قفزة بواقع 13.8 بالمئة في أرباح الربع الثالث نتيجة الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

وينتظر المستثمرون بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعا في الأسعار.