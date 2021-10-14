شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» : سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية بسبب كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحفيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو اليوم الخميس إن سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال "السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق".

وفيما يتعلق بمدى تسبب كوفيد-19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى "ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية".