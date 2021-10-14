الاقتصاد

«أوبك» : سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية بسبب كوفيد-19

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» : سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية بسبب كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحفيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو اليوم الخميس إن سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال "السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق".

وفيما يتعلق بمدى تسبب كوفيد-19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى "ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا