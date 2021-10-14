شكرا لقرائتكم خبر عن 38.3 ألف أسرة سكنت منازلها في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات نشرة الإسكان للربع الثاني للعام 2021 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني ارتفاعا ملحوظا بأعداد الأسر التي سكنت منازلها مقارنة بنفس الفترة من 2020، مسجلة 38.330 أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92 %، وارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40 % على أساس سنوي.

وأظهرت النشرة أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر «سكني» بلغت بالربع الثاني من العام الجاري 41.448 أسرة بينها 38.330 أسرة سكنت منازلها، ليرتفع عدد الأسر التي سكنت منازلها بالنصف الأول إلى 87.896 أسرة، لافتة إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصفين الأول والثاني للعام 2020.

وأوضحت النشرة أن أعداد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها بالربع الثاني بلغت 82.472 وحدة، واستحوذت مكة المكرمة على 20.144 وحدة منها، ثم الرياض بواقع 17.038 وحدة، فيما سجلت المنطقة الشرقية 9740 وحدة سكنية.

وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها فقد شهدت المناطق انتهاء البناء لنحو 93.509 وحدات سكنية بارتفاع 39 % مقارنة بـ2020، فيما سجل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» اعتماد 9 مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون م2.