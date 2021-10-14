شكرا لقرائتكم خبر عن 9.16 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 9 أكتوبر الحالي، بلغت نحو 9.157 مليار ريال، مقابل 11.027 مليار ريال في الأسبوع السابق له، منخفضة بنسبة 17%، فيما بلغ عدد العمليات 113.012 مليون عملية، مقابل 119.137 مليون عملية، متراجعة بنسبة 5.1%.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة عمليات بلغت 1.403 مليار ريال، مقابل 1.825 مليار ريال، منخفضة بنسبة 23.1% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 4.9%، مسجلا 27.522 مليون عملية، مقابل 28.942 مليون عملية.

ووفقا للتقرير، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.297 مليار ريال، مقابل 1.393 مليار ريال، بانخفاض قدره 6.9%، فيما تراجع عدد العمليات بنحو 2.5%، مسجلا 32.450 مليون عملية، مقابل 33.270 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 915.206 مليون ريال، مقابل 1.119 مليار ريال، منخفضا بنسبة 18.2%، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة مسجلا 701.601 مليون ريال، مقابل 895.673 مليون ريال، متراجعا بنسبة 21.7%، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 612.224 مليون ريال، مقابل 717.807 مليون ريال، منخفضا بنسبة 14.7%.

وبحسب التقرير، جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 598.103 مليون ريال، مقابل 655.175 مليون ريال، منخفضا بنسبة 8.7%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن بقيمة عمليات بلغت 2.881 مليار ريال، مقابل 3.367 مليار ريال، منخفضة بنسبة 14.4%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.427 مليار ريال، مقابل 1.678 مليار ريال، منخفضة بنسبة 14.9%، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 490.390 مليون ريال، مقابل 577.489 مليون ريال، منخفضة بنسبة 15.1%.

وأوضح التقرير أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 332.088 مليون ريال، مقابل 406.141 مليون ريال، متراجعة بنسبة 18.2%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 296.849 مليون ريال، مقابل 349.569 مليون ريال، متراجعة بنسبة 15.1% على أساس أسبوعي.