شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيانات «تداول» شهدت جميع القطاعات ارتفاعا باستثناء قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 0.23 %، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95 %، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.84 % والخدمات التجارية والمهنية 0.49 %، والنقل 1.95 % والسلع طويلة الأجل 2.69 %.
وبحسب البيانات سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.53 % والإعلام والترفيه بنسبة 0.51 %، وتجزئة السلع الكمالية 2.16 % وتجزئة الأغذية 0.53 %، وإنتاج الأغذية 1.73 %، والرعاية الصحية 0.55 %، والأدوية 1.17 %، بالإضافة إلى تسجيل قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.11 % والاستثمار والتمويل 2.20 % والتأمين 0.48 % والتطبيقات وخدمات التقنية 0.90 % والاتصالات 0.05%، فيما سجلت المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة وإدارة تطوير العقارات ارتفاعات بنسبة 0.15 % و 0.18 % و 1.08 % على التوالي.
وأشارت بيانات «تداول» إلى أن سهم العبداللطيف كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.87 %، فيما كان الأكثر انخفاضا سهم سليمان الحبيب بنسبة 1.45 %، بينما كان سهم أكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 10.91 مليون سهم، والأكثر نشاطا بالقيمة بـ 723.9 مليون ريال.