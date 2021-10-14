شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية تعاملات، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.71 % ليغلق عند مستوى 11624 نقطة، وبتداولات بلغت 6.899 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172.521 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 342.678 صفقة.

ووفقا لبيانات «تداول» شهدت جميع القطاعات ارتفاعا باستثناء قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 0.23 %، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95 %، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.84 % والخدمات التجارية والمهنية 0.49 %، والنقل 1.95 % والسلع طويلة الأجل 2.69 %.

وبحسب البيانات سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.53 % والإعلام والترفيه بنسبة 0.51 %، وتجزئة السلع الكمالية 2.16 % وتجزئة الأغذية 0.53 %، وإنتاج الأغذية 1.73 %، والرعاية الصحية 0.55 %، والأدوية 1.17 %، بالإضافة إلى تسجيل قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.11 % والاستثمار والتمويل 2.20 % والتأمين 0.48 % والتطبيقات وخدمات التقنية 0.90 % والاتصالات 0.05%، فيما سجلت المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة وإدارة تطوير العقارات ارتفاعات بنسبة 0.15 % و 0.18 % و 1.08 % على التوالي.

وأشارت بيانات «تداول» إلى أن سهم العبداللطيف كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.87 %، فيما كان الأكثر انخفاضا سهم سليمان الحبيب بنسبة 1.45 %، بينما كان سهم أكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 10.91 مليون سهم، والأكثر نشاطا بالقيمة بـ 723.9 مليون ريال.