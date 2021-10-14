شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التصدير والاستيراد ينضم إلى «اتحاد بيرن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى «اتحاد بيرن»، المنظمة العالمية الرائدة في التأمين على عمليات التصدير العالمية والاستثمار، فيما يشكل انضمام البنك إلى الاتحاد علامة فارقة فيما يتعلق بدوره المحوري في تعزيز تنافسية تصدير المنتجات والخدمات السعودية ، ويبرز تنامي الإمكانات والفرص المتاحة في قطاع التجارة السعودي.

ويوفر انضمام البنك إلى الاتحاد منصة فريدة لبناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة لمجابهة المشاكل المتعلقة بقطاع ائتمان الصادرات، ويتسق مع هدف البنك المتمثل في تنمية تصدير المنتجات الوطنية عبر عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات التمويلية الوطنية والدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب: «إن وجودنا ضمن هذا الاتحاد يبرز نمونا المتسارع وبناءنا للخبرات وإمكانات تحمل المخاطر، بما يتيح لنا الإسهام في تنمية تصدير المنتجات السعودية وتمكينها من التوسع نحو أسواق جديدة، سنواصل التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بزيادة حصة صادرات المملكة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50%».

يذكر أن اتحاد بيرن قد تأسس عام 1934 ومقره العاصمة البريطانية لندن، ويمثل 81 عضوا من 66 بلدا، من بينها جهات حكومية رسمية لائتمان الصادرات، وشركات خاصة للتأمين على الصادرات، ومؤسسات متعددة الجنسيات.