شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع «الخام».. «أوبك» تخفض توقعات الطلب على النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخام إلى أكثر من 80 دولار للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة استخدام الوقود النفطي في بعض المجالات، مثل محطات توليد الطاقة، فإنه قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام في مجالات أخرى مثل التكرير.

وأعلنت أوبك في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء توقعهاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 8ر5 مليون برميل يوميا، في حين كانت توقعاتها السابقة تشير إلى نمو الطلب بمقدار 96ر5 مليون برميل يوميا. وهذا الانخفاض في التوقعات هو الأول منذ بداية العام الجاري. وتتوقع أوبك نمو الطلب خلال الربع الأخير من العام الجاري بمقدار 120 ألف برميل إلى 82ر99 مليون برميل يوميا.