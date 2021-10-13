شكرا لقرائتكم خبر إطلاق منتج «أرض وقرض لوجستي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، عبدالعزيز العريفي، في لقاء الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، الذي نظمه الصندوق الصناعي، واستعرض من خلاله أبرز ممكنات الصندوق لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث تخلل اللقاء إطلاق منتج «أرض وقرض لوجستي»؛ والذي سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد المساعد نيابة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المملكة تمثل السوق الأكبر على المستوى العربي من حيث مستوى الإنفاق، والأكبر خليجيا من حيث عدد السكان، مما يوفر عوائد ضخمة للقطاع اللوجستي، كما تتمتع المملكة بموقع فريد يوفر لها القدرة على الوصول إلى أكثر من 6 مليارات مستهلك في ثلاث قارات، مما يعطيها أفضلية استراتيجية هائلة على الصعيد اللوجستي.

وأضاف معاليه: الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حددت مستهدفات طموحة بحلول عام 2030، منها تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الالكترونية وعمليات إعادة التصدير، كما تشمل الاستراتيجية توفير أكثر من 10 مناطق لمواقف الشاحنات والخدمات المرافقة، وتعزيز الحركة التجارية عبر المنافذ البرية، بإنشاء 7 مناطق لوجستية داعمة، مثل حالة عمار (30 مليون طن)، القريات (20 مليون طن) والبطحاء (20 مليون طن) وغيرها.

وأضاف العريفي أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل في الفترة القادمة مع الصندوق الصناعي لتوسيع نطاق منصة أرض وقرض لوجستي، لتشمل أيضا تقديم أراض للاستثمار في القطاع اللوجستي من الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجوار مطارات الرياض الـ ILBZ.

وأكد أن هذا التوسع سيشكل إضافة للدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.