17 مليارا قروض الصندوق العقاري في 2020.. حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 84%

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وأعلن الخريف، عن إطلاق الصندوق الصناعي عددا من المنتجات والبرامج والمبادرات الجديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية، بهدف تأصيل دور الصندوق الصناعي في تمكين قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وشمل الإطلاق الذي جاء ضمن لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص الذي أقيم، أمس، برنامج «أرض وقرض لوجستي» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المدد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتصل إلى 50 عاما وفق ضوابط وآليات محددة، وإطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، بالشراكة مع بنك ساب، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي؛ لتقديم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال الصناعيين.
بناء القدرات
وأشار الخريف إلى المبادرات النوعية التي يقدمها الصندوق، ومنها إطلاق «أكاديمية الصندوق الصناعي» لتكون مركزا أساسيا للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية وبناء القادات في المجالات ذات الأولوية، بالشراكة مع أكثر من 19 جهة تعليمية رائدة مثل مركز ستانفورد لتطوير الخبرات ومركز فيتش للتدريب وكلية لندن لإدارة الأعمال، ومؤخرا مع جامعة بيركلي ومعهد ماساسوشتس للتقنية، ما نتج عنه إطلاق 23 برنامجا تدريبيا هذا العام، استفاد منها أكثر من 4000 متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة.
وقدم الشكر لجيل الرواد من رؤساء مجلس إدارة الصندوق والرؤساء التنفيذيين الذين أسهموا على مر 48 عاما من تأسيس الصندوق الصناعي في تحقيق العديد من الإنجازات وتقديم الكثير لتطوير القطاع لتبنى على تلك المنجزات العديد من النجاحات اليوم.
توسيع التمويل
كما أعلن الخريف خلال اللقاء عن توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي لتشمل تمويل مشاريع المناولة الأرضية في المطارات، إضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وإطلاق منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة الفرص المناسبة ووضع الخطط لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المستدام، بالاستفادة من خبرات الصندوق في مجالات الدراسات التقنية ودراسات السوق.
منتجات وبرامج ومبادرات جديدة:
- برنامج أرض وقرض لوجستي.
- زيادة مدد العقود اللوجستية الجديدة إلى 50 عاما.
- منتج تمويل سلاسل الإمداد.
- برنامج حاضنات للأعمال الصناعية.
- توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي.
- التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث.
- إطلاق منتج الخدمات الاستشارية.
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