شكرا لقرائتكم خبر 3 مسارات لجائزة «ابتكر» للمنشآت.. و20 نوفمبر آخر موعد للتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» جائزة ابتكر السنوية تحت شعار «#وطن_يبتكر».

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في المملكة والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت التي ترتكز على الابتكار وتشجيعها على النمو والتوسع، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الابتكار، وإبرازها محليا وعالميا.

وأوضحت منشآت عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في الجائزة لثلاثة مسارات هي: المنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

ودعت «منشآت» جميع المنشآت الابتكارية التي تنطبق عليها الشروط للتسجيل في الجائزة قبل 20 نوفمبر 2021 للمنافسة على لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة لعام 2021، مشيرة إلى أن تحكيم الفرق المتأهلة سيتم في 13 و14 ديسمبر 2021، وسيتم خلالها الإعلان عن المنشآت الفائزة وتتويجها وتوزيع الجوائز.

وتقدم الهيئة حزمة من المزايا للمنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتأهلة للمراحل النهائية مثل إلحاقهم في برنامج النمو الابتكاري الذي يهدف إلى تطوير ابتكاراتهم وربطهم مع نخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية وغيرها، وذلك ضمن معسكر تدريبي مكثف، بالإضافة إلى ربط هذه المنشآت بالمستثمرين.

وتحصل المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال.

جائزة ابتكر السنوية

تحت شعار «#وطن_يبتكر»

التنافس على لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة لعام 2021

3 مسارات:







المنشآت الابتكارية



المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر



المنشآت المتوسطة



التسجيل قبل 20 نوفمبر 2021



التحكيم 13 و14 ديسمبر 2021



إعلان المنشآت الفائزة 14 ديسمبر 2021



التسجيل عبر

https://ebtker.monshaat.gov.sa/