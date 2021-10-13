600 طن ديزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الميدانية لوزارة الطاقة ضبطت في الرياض موقعا مخالفا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل دون رخص نظامية. وأوضحت أن الموقع اتخذ مقرا للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية. وبينت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

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