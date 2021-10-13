بنك التصدير والاستيراد السعودي ينضم إلى «اتحاد بيرن»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى «اتحاد بيرن»، المنظمة العالمية الرائدة في التأمين على عمليات التصدير العالمية والاستثمار، وذلك خلال السنة الأولى من تأسيس البنك.

ويشكل انضمام البنك إلى الاتحاد علامة فارقة فيما يتعلق بدوره المحوري في تعزيز تنافسية تصدير المنتجات والخدمات السعودية، كما يبرز تنامي الإمكانات والفرص المتاحة في قطاع التجارة السعودي.

ويوفر انضمام البنك إلى الاتحاد منصة فريدة لبناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة لمجابهة المشاكل المتعلقة بقطاع ائتمان الصادرات، كما يتسق مع هدف البنك المتمثل في تنمية تصدير المنتجات الوطنية عبر عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات التمويلية الوطنية والدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب «إن وجودنا ضمن هذا الاتحاد يبرز نمونا المتسارع وبناءنا للخبرات وإمكانيات تحمل المخاطر، بما يتيح لنا الإسهام في تنمية تصدير المنتجات السعودية وتمكينها من التوسع نحو أسواق جديدة. سنواصل التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بزيادة حصة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50%».

وتأسس اتحاد بيرن عام 1934، ومقره العاصمة البريطانية لندن، ويضم في عضويته 84 جهة من 73 دولة، من بينها جهات حكومية رسمية لائتمان الصادرات، وشركات خاصة للتأمين على الصادرات، ومؤسسات متعددة الجنسيات. ويعمل الاتحاد حثيثا مع المنظمات التجارية العالمية على تشجيع اعتماد أفضل الممارسات في مجال التأمين على ائتمان الصادرات والتعاون من أجل الحفاظ على استقرار التجارة العالمية.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه وفق رؤية طموحة ليكون مؤسسة مالية رائدة تدعم القطاع الخاص، وتمكن البنوك السعودية من توفير حلول مالية وائتمانية تزيد حصص تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وتسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد البديل، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد قوي وتنمية مستدامة.

اتحاد بيرن

