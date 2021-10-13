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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية محمد الجدعان يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في واشنطن خلال الفترة 12 - 15 أكتوبر 2021، حيث يضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك، وعددا من المختصين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية. وسيحضر الجدعان اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وستناقش اللجنة النقدية والمالية الدولية جدول أعمال مدير عام الصندوق، بشأن السياسات والقضايا العالمية، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، وفعالية المساعدات المقدمة من الصندوق، واغتنام فرص الرقمنة، وضمان التنمية الشاملة والنمو.



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