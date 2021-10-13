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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس غرفة جدة محمد ناغي استقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP المهندس سليمان المزروع، بحضور أعضاء من مجلس الصناعة ومجلس اللوجستيات في الغرفة، وذلك في إطار الشراكة للإسهام في تعزيز المحتوى المحلي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ونوه ناغي أهمية الشراكة والتعاون بين غرفة جدة وبرنامج NIDLP لتعزيز مكانة المملكة ودورها المحوري في دعم الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.



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