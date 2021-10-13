قفزة كبيرة.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 10 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام 8.5 جنيه، مقارنة بأسعار الصباح.

وقال موقع "مصراوي" إن سعر جرام الذهب في مصر كان قد ارتفع في بداية التعاملات جنيهين، ليصبح قيمة الارتفاع للجرام الواحد اليوم 10.5 جنيه.

ونقل الموقع عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780.5 جنيه مقابل 772 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 669 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 892 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.83%، ووصل سعر الأوقية إلى 1792.4 دولار في الساعة 4:54 عصرًا بتوقيت القاهرة.