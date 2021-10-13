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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المدخل لنظام المنافسة عنوان ورشة عمل، نظمتها الهيئة العامة للمنافسة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، استمرت لمدة يومين. واستعرضت ورشة العمل نبذة تعريفية عن الهيئة من حيث النشأة، والهيكلة، والأدوار والاختصاصات، ومناقشة الأنواع الرئيسة للممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وإجراءات التركز الاقتصادي وأساليب الإعفاء من أحكام نظام المنافسة، وطرق المصالحة والتسوية، إلى جانب التزام الشركات العاملة بمختلف أنواعها في نظام المنافسة المتبع في المملكة.



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