شكرا لقرائتكم خبر غرفة ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت غرفة ينبع اتفاقية تعاون مع جمعية التسويق الرياضي في مجال تقديم خدمات الدراسات والأبحاث والاستشارات الرياضية ، وإقامة البرامج التدريبية المهنية والفعاليات الرياضية، وتقديم الإرشاد للشركات الناشئة. وأوضح رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي أن الاتفاقية ترمي إلى تعزيز دور غرفة ينبع في تقديم الخدمات لقطاع الأعمال ورواد الأعمال والمجتمع، طبقا لأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية المعمول بها محليا ودوليا، لتحقيق التنمية المهنية وتحسين مخرجات العمل وخدمة المجتمع من تدريب ورفع الوعي في المجالات المختلفة وتقديم الاستشارات والدراسات.



كانت هذه تفاصيل خبر غرفة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.