شكرا لقرائتكم خبر تراجع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الفلل والشقق في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أسعار إيجارات المساكن في الربع الثاني من العام الجاري (2021) بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري و 3.4% مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2020، بحسب بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني للعام 2021 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني.

وأظهرت بيانات نشرة الإسكان، انخفاض أسعار الفلل السكنية بنسبة 3.5% والشقق السكنية بنسبة 1.1% . فيما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة استقرارا عند نسبة 0.2%.

وحققت أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني 2021 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تجاوزت 38 ألف أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء في الربع الثاني 40% على أساس سنوي.

وأوضحت نشرة الإسكان أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر برنامج سكني بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 41,448 أسرة بينها 38,330 أسرة سكنت منازلها، ليرتفع عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال النصف الأول إلى 87,896 أسرة، لافتة إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصف الأول والثاني من العام 2020.

وأفادت النشرة أن أعداد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثاني من 2021 بلغت 82,472 وحدة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 20,144 وحدة منها، ثم منطقة الرياض بواقع 17,038 وحدة، فيما سجلت المنطقة الشرقية 9740 وحدة سكنية.

وعلى صعيد الوحدات السكنية التي انتهي من بنائها خلال الربع الثاني 2021, شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء لنحو 93,509 وحدات سكنية بارتفاع 39% مقارنة بالعام 2020، فيما سجل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» اعتماد 9 مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون م2.

وبحسب تحليل مركز البيانات والرصد السكاني، تجاوز عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية، 60 ألف عقد خلال الربع الثاني من 2021، بقيمة 31 مليار ريال، 98% منها عن طريق المصارف، ووصلت نسبة التمويل المقدمة من المصارف لشراء الفلل السكنية 80% وحوالي 17% لشراء الشقق السكنية، و3% لشراء الأراضي السكنية.

وسجل مؤشر أداء الصناديق العقارية البالغ عددها 17 صندوقا تحسنا ملحوظا عند حدود 5054.11 نقطة، و3622.66 نقطة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية «تداول» حتى نهاية الربع الثاني من 2021.

نشرة الإسكان للربع الثاني 2021

إيجارات المساكن:







تراجع 0.9% على أساس ربعي



تراجع 3.4% على أساس سنوي



أسعار الفلل والشقق:





تراجع 3.5% للفلل



تراجع 1.1% للشقق



الحلول السكنية:





41,448 أسرة استفادت



38,330 أسرة تمكنت من سكن منازلها



وحدات سكنية بدأ بناؤها:





82,472 وحدة



أبرز المناطق:





مكة المكرمة 20,144 وحدة



الرياض 17,038 وحدة



الشرقية 9,740 وحدة



وحدات سكنية انتهى بناؤها:





93,509 وحدات



نسبة ارتفاع 39% مقارنة بـ 2020



اعتماد مخططات سكنية:





9 مخططات جديدة



المساحة 16.1 مليون م2



عقود التمويل العقاري:



العدد 60 ألف عقد



القيمة 31 مليار ريالطريقة التمويل:





98% منها عن طريق المصارف



2% عن طريق شركات التمويل



نسبة التمويل المقدمة من المصارف: