شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع مخاوف التضخم وهبوط الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت أسعار الذهب دعما اليوم الأربعاء من مخاوف حيال تضرر الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع طفيف للدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1767.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1767.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من مرتفعات سجلتها في يونيو حزيران، بينما تخلى الدولار عن مكاسبه في الجلسة السابقة، مما جعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.