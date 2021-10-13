الاقتصاد

عاجل : وزير الاستثمار : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20

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الدمام - شريف احمد - - مستهدف الناتج المحلي للمملكة 6.4 ترليونات ريال

قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة.

وأوضح إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تمثل عملا تكامليا وتشاركيا مع الجهات الحكومية.

وأضاف في مؤتمر صحفي ، أن مستهدف الناتج المحلي للمملكة 6.4 ترليونات ريال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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