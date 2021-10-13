شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الاستثمار : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مستهدف الناتج المحلي للمملكة 6.4 ترليونات ريال

قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة.

وأوضح إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تمثل عملا تكامليا وتشاركيا مع الجهات الحكومية.

وأضاف في مؤتمر صحفي ، أن مستهدف الناتج المحلي للمملكة 6.4 ترليونات ريال.