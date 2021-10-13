شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط المالي وتأثيراته على الاقتصاد .. لقاء افتراضي لـ «متمم» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" مساء اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان: "التخطيط المالي متوسط المدى وتأثيراته على الاقتصاد"، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

وسيناقش اللقاء أثر التخطيط المالي المتوسط المدى على السياسة المالية بالمملكة، وكذلك آلية ربط التخطيط المالي بالأولويات الوطنية، إضافةً لمستهدفات التخطيط المالي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأثر التخطيط المالي على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ويشهد اللقاء مشاركة كل من: الوكيل المساعد لأداء الميزانية ومدير عام مكتب فريق العملالدائم بوزارة المالية عبدالعزيز المساعد، والمدير التنفيذي لقطاع تحقيق الرؤية في مكتب الإدارة الاستراتيجية المهندس عبدالرحمن مغربي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة "علم" الدكتور ناصر المشاري، ونائب المدير التنفيذي لقطاع إدارة الاستثمار العام بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ هاني شطا، فيما يدير اللقاء الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ.