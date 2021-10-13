شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار مع توقعات برفع أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظل الدولار قرب ذروة عام مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء وسط توقعات متزايدة لإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض التحفيز الشهر المقبل، وأن يُتبع ذلك برفع محتمل لأسعار الفائدة بحلول منتصف 2022.

قال ثلاثة من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي، ومنهم ريتشارد كلاريدا نائب رئيس المجلس، أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي تعافى بما يكفي للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي الخاص بشراء أصول.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، قليلا إلى 94.356 عن مستوى أمس الثلاثاء عندما لامس 94.563 لأول مرة منذ أواخر سبتمبر 2020.

وأجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف بشأن التضخم وعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي قد يحتاج للتحرك أسرع من توقعات المسؤولين نحو العودة للسياسة الطبيعية، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا الليلة الماضية.