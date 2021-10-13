شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإسكان.. تقديم مشروعات بأسعار تنافسية مقارنة بالسوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن الشركة بصدد الإعلان عن عدد من الاحياء السكنية الجديدة والتي تمثل نموذج يحتذى فيه في التطوير العقاري، مبينا أن جميع مشاريع الإسكان في المدن تكون بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار المتواجدة في السوق ، جاء ذلك خلال مشاركته بحوار تفاعلي حول مشاريع ومنجزات الشركة ، ضمن اليوم الثاني من البرنامج التدريبي المتخصص في الإعلام العقاري والذي تنظمه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي .