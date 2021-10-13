شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني يتعافى وينمو بنسبة 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أغسطس بعدما انكمش للمرة الأولى خلال ستة أشهر في يوليو، ليظل الرهان في السوق المالية على أن بنك إنجلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة في أغسطس ، بفارق ضئيل عن توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء، بعد تعديله بالخفض ليظهر تراجعا 0.1 بالمئة في يوليو عندما بلغ غياب الموظفين المرتبط بانتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا ذروته.

وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني "انتعش الاقتصاد في أغسطس فاستفادت والمطاعم والمهرجانات من أول شهر كامل دون قيود كوفيد-19 في إنجلترا".