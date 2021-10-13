شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المزارع المحلية والشعبة العامة للثروة الداجنة.

استقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 29 جنيها للكيلو وتراوح سعر المستهلك بين 32 - 34 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وعن أسعار البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض 47 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها.