شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-10-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-10-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر صرف اليورو انخفاضا طفيفا أمام الجنيه، مسجلا 18.03 للشراء، 18.18جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.06 للشراء، 18.20جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما ثبت سعر الدولار اليوم عند سعر 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​ سعر الدولار اليومثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.03 للشراء، 18.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.06 للشراء، 18.20 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.23 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.20 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ49.23 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.