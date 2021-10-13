شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13119 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2681 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3632 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، مخاطبة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، لموافاة البورصة ببيان معتمد من مراقب الحسابات بكافة الأصول الثابتة وقيمتها الدفترية من واقع سجلات الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجلس إدارة شركتي المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القاهرة للدواجن، آلاف سهم، 73.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 7795 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، عبور لاند للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 1994 سهم، 2 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، 200 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 20370 سهم.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية عدد 6.8 مليون سهم بسعر 1.8636 جنيه بقيمة إجمالية 12.6 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 4.9732% إلى 6.6419%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين.

في سياق آخر أعلنت الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عدم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اعتماد الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس عام 2020، ووافق مجلس الإدارة عاى اتخاذ اللازم حيال اعتمادها خلال الجمعية العامة العادية القادمة بتاريخ 24 نوفمبر المقبل.