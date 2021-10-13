شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للصناعات الكيماوية يبيع منتجاته على موقع "علي بابا" للانتشار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم امكانيه التعاون مع موقع علي بابا للتسويق الألكتروني من أجل زيادة فرص نفاذ صادرات أعضائه إلي الأسواق الخارجية، وبحيث يكون هذا التعاون نقطة انطلاق للصادرات المصرية من الصناعات الكيماويه للوصول إلي اكبر عدد من المشتريين الجدد وأسواق جديدة.

ويعد موقع علي بابا من أهم وأشهر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية التي يتم من خلالها عمليات الاستيراد والتصدير بشكل آمن دون احتيال أو نصب إلكتروني، فعلى الرغم من كونه موقع صيني الجنسية إلا أنه لا يقتصر على دول قارة آسيا فقط، ولكنه يحظى بثقة جميع دول العالم المهتمة بالشراء عن طريق الإنترنت.

ويقع المقر الرئيسي الخاص به في الصين، وله العديد من الفروع في مختلف البلاد العربية، وكان ممثلي نافذة علي بابا في كل من مصر والصين قد قدموا عرضا تفصيليا حضره عدد من أعضاء المجلس استهدف شرح إمكانيات الاستفادة من الموقع في إيجاد مشتريين جدد في أكثر من 180 دولة علي مستوي العالم وفي أقل من 100 يوم حيث يصنف الموقع بالاول عالميا في مجال البيزنيس الثنائي مابين المشتريين والبائعين (b2b) .

واستعرض يوسف محمد ممثل النافذة في مصر قصص نجاح للكثير من الشركات التي نجحت بالنفاذ بصادراتها في كل القطاعات إلي الأسواق الخارجية من اقتصاديات تماثل الاقتصاد المصري، ومن المقرر عقد عدد من ورش العمل خلال الفترة القادمة يشارك فيها أعضاء كافة المجالس لبحث الخطوات التنفيذيه للتعاون مابين الجانبين.

ووفقا للقائمين علي الموقع فإن الوقت بات أكثر الحاحا في لجوء الشركات إلي التسويق الالكتروني لزيادة حجم صادراتها مشيرين إلي الموقع بانه يحتل المرتبة الأولي علي مستوي العالم في هذا المجال حيث يبلغ عدد المشتركين فيه نحو 130 مليون مشترك

ورصد يوسف محمد عدد من الأرقام الهامه منها أن 30%من الشركات بعد كوفيد تجري تعاملاتها اون لاين وان نحو 40% من الشركات المصنعة والمصدرة تتعامل عن طريق الأون لاين والمنصات الإلكترونية وأن 77% من المشتريين يفضلون التعامل عن طريق الفيديو .

ووفقا لعرض ممثلي الموقع في كل من مصر والصين والذي تم عن طريق زووم فان النجاح في تحقيق الهدف يكمن في الرحله وليس المقصد وان الوصول لهدف زيادة الصادرات يتم عبر 4 محطات رئيسية، الأولي إنشاء بوابة علي موقع علي بابا يليها مرحله التأكد من أن الشركات في المنصة شركات قائمة فعليا لديها سجل تجارى وصناعي ولها مصداقية، يلي هذه المرحلة عرض المنتجات علي البوابة وعمل أكونت لفريق العمل بالشركة لتلقي طلبات العملاء.