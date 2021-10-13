شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء قريبا من مشروع "زهور مايو" بديل منطقة "الزرايب سابقاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع "زهور مايو" ، والذي يتم تنفيذه كبديل لسكان منطقة "الزرايب العشوائية سابقاً" بمدينة 15 مايو، لافتاً إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ويضم ( وحدات سكنية – حظائر نموذجية – محطات تجميع) بتكلفة تقدر بنحو 550 مليون جنيه، وذلك ضمن الخُطة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المناطق العشوائية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم قريبا الانتهاء من تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمسـاحة 90 م2 للوحدة، كما يتم تنفيذ 834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، بجانب المشروعات الخدمية، وهى: مدرسـة، ومركز طبي، وحضانة، وسوق تجارية، ومساحات خضـراء، وغير ذلك، لافتاً إلى أن المشروع يُعد مجتمعاً عمرانياً متكاملاً لتوفير الحياة المتكاملة لسكان منطقة الزرايب سابقاً.

من جانبه، أشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 90%، وتم الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات، كما بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – المياه)95%، بجانب تنفيذ أعمال الطريق الرابط بين المدينة والإسكان الاجتماعي مروراً بمنطقة الزهور، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 80%.