شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور صادرات مصر من الكهرباء بالنصف الأول من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ملف الكهرباء تحركات كبيرة في الفترة الأخيرة، من أجل تعظيم العائد الاقتصادي من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، عن طريق توسيع فرص الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وهو ما نجحت مصر في تحقيقه مؤخرا بتوقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى، مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات.

وبالرجوع إلى البيانات المتاحة من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي تطور الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2021 وفقا لما يلي:

صادرات الطاقة الكهربية:

بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية في يناير الماضي نحو مليون و719 ألف دولار

بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية في فبراير الماضي نحو مليون و669 ألف دولار

بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية في مارس الماضي نحو مليون و808 ألف دولار

بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية في ابريل الماضي نحو 5 ملايين و21 ألف دولار

بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية في يونيه الماضي 5 ملايين و905 ألف دولار

بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية في يوليه الماضي 15 مليون و68 ألف دولار

ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.