شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تستقطب تدفقات بـ638 مليون $ في 8 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أمس الثلاثاء أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة اجتذبت استثمارات بقيمة 226.2 مليون دولار الأسبوع الماضي، مستقطبة تدفقات لثامن أسبوع على التوالي.

وعلى مدار ثمانية أسابيع متتالية بلغ إجمالي التدفقات إلى العملات المشفرة 638 مليون دولار في حين بلغ مجمل التدفقات منذ بداية العام 6.3 مليار دولار.

وقادت بتكوين الطريق مستقطبة 225 مليون دولار في رابع أسبوع على التوالي من التدفقات، بحسب بيانات للأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.