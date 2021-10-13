شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفاذ» مزاد لعرض 24 فرصة استثمارية عقارية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة المزاد العلني «مزاد ثروات جدة» يومي الإثنين والثلاثاء 18-19 من شهر أكتوبر الحالي، في مدينة جدة، عند الساعة الرابعة عصراً فيما سيتم خلال المزاد طرح 24 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل، والفرص التجارية والسكنية، ومستودع، ومعرض سيارات، في عدد من أحياء جدة للاستثمار العقاري، كما تتجاوز المساحات للعقارات المعروضة للتصفية 50 ألف متر مربع.

ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة ذات المواقع المتميزة في عدد من أحياء جدة، مثل: (أبحر الشمالية، وجوهرة العروس، والنخيل، والخليج، والعزيزية، والجوهرة، والمروة، وعنكيش، والريان، واليسر، والنزهة، ومدائن الفهد، والرويس، والأجواد).

ويُعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بمنصة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الإلكتروني.

ويُعَدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.