شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا بنسبة 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت أسهم خمسة قطاعات، إذ سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 0.40 % والمواد الأساسية 0.45 %، والخدمات الاستهلاكية 0.70 %، والبنوك وتجزئة الأغذية بنسبة 0.76 % و0.02 % على التوالي.
وتراجعت باقي القطاعات، إذ سجل قطاعا الأدوية والاستثمار والتمويل تراجعا بنسبة 1.61 % و1.16 % على التوالي، وانخفض قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34 % والاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.79 % بينما سجل قطاع الإعلام والترفيه انخفاضا بنسبة 1.58 %.
ووفقا لبيانات «تداول» انخفض قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32 % والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77 % والنقل بنسبة 0.31 % والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.30 %، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73 % والرعاية الصحية بنسبة 0.67 % والتأمين بنسبة 0.07 %، والمرافق العامة بنسبة 0.63 %، وكل من الصناديق العقارية وإدارة تطوير العقارات بنسبة 0.85 % و0.17 % على التوالي.
وكان سهم بتروكيم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.93 %، بينما كان أكوا باور الأكثر انخفاضا بنسبة 8.38 %، فيما كان الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة مسجلا 43.262 مليون سهم، و3.1 مليار ريال.