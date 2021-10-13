شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا بنسبة 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر السوق الرئيسية على ارتفاع بنسبة 0.27 % في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن تراجع في جلستي الأحد والإثنين، ليبلغ مستوى 11542 نقطة، وبتداولات بلغت 9.4 مليار ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 213.591 مليون سهم، وبعدد صفقات 460.022 صفقة.

وارتفعت أسهم خمسة قطاعات، إذ سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 0.40 % والمواد الأساسية 0.45 %، والخدمات الاستهلاكية 0.70 %، والبنوك وتجزئة الأغذية بنسبة 0.76 % و0.02 % على التوالي.

وتراجعت باقي القطاعات، إذ سجل قطاعا الأدوية والاستثمار والتمويل تراجعا بنسبة 1.61 % و1.16 % على التوالي، وانخفض قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34 % والاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.79 % بينما سجل قطاع الإعلام والترفيه انخفاضا بنسبة 1.58 %.

ووفقا لبيانات «تداول» انخفض قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32 % والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77 % والنقل بنسبة 0.31 % والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.30 %، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73 % والرعاية الصحية بنسبة 0.67 % والتأمين بنسبة 0.07 %، والمرافق العامة بنسبة 0.63 %، وكل من الصناديق العقارية وإدارة تطوير العقارات بنسبة 0.85 % و0.17 % على التوالي.

وكان سهم بتروكيم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.93 %، بينما كان أكوا باور الأكثر انخفاضا بنسبة 8.38 %، فيما كان الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة مسجلا 43.262 مليون سهم، و3.1 مليار ريال.