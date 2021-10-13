شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المالية تضيف 700 مقعد لتقديم الاختبارات المهنية بالشرقية والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الأكاديمية المالية تقديم اختباراتها المهنية من خلال مركزها المتنقل في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، من 9 أكتوبر الحالي، وتستمر في تنفيذ خطتها بعقد الاختبارات حتى تاريخ 13 نوفمبر المقبل في منطقتي الشرقية والقصيم، إذ تتيح الأكاديمية ما يزيد عن (700) مقعد للتسجيل، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية لمراكز اختباراتها الدائمة في كل من: (الرياض، وجدة، والدمام، وأبها).

ويأتي افتتاح الأكاديمية للمراكز المتنقلة تعزيزا لوجودها الجغرافي في مختلف مناطق المملكة، وتلبية للطلب المتزايد من مؤسسات القطاع المالي والعاملين فيها.

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة، من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي، وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المختصة، ومنح الشهادات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد الندوات والمؤتمرات المختصة.