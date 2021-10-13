شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل 7.25 مليار ريال.. تسوية ديون شركة متعثرة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وتضمن ملخص خطة إعادة التنظيم المالي: المعالجات التي تضمنتها خطة إعادة التنظيم المالي، إذ صنفت الخطة الدائنين إلى خمس مجموعات وهي: دائنو المجموعة الأولى «الأتعاب والمصروفات المهنية الناشئة عن البت في المطالبات واسترداد الأصول قبل تاريخ افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي»، ودائنو المجموعة الثانية «مطالبات حكومية بموجب أحكام صادرة ضد المدين»، ودائنو المجموعة الثالثة «عموم الدائنين غير المضمونين»، وتنص الخطة على أن مطالبات دائني المجموعة الثالثة سيدفع لكل منهم حصة نسبية من إجمالي قيمة المطالبات المعتمدة للدائنين.

وشملت أيضا دائني المجموعة الرابعة «دائن عام غير مضمون خاضع للمقاصة»، وتشمل هذه المجموعة الدائنين الذين لديهم مطالبات معتمدة لكن توجد في حوزتهم أصول للمدين (محافظ أسهم أو نقد) وتنص الخطة على استحقاق دائني هذه المجموعة لنفس المدفوعات من التوزيعات المستحقة لدائني المجموعة الثالثة، لكنهم لن يحصلوا على هذه المدفوعات حتى يتم نقل أصول المدين التي بحوزتهم إلى حساب أمين الإفلاس المنفصل، حيث يلتزم أمين الإفلاس بحيازة جميع المدفوعات نيابة عن دائني هذه المجموعة حتى ذلك الحين.

وتضمنت دائن المجموعة الخامسة «مطالبات خضعت لتسوية جزئية مع المدين قبل تاريخ بدء اجراء إعادة التنظيم المالي والتي حصل الدائن بموجبها على مبلغ مساو نسبة من قيمة المطالبة المعتمدة»، وهي مطالبات غير مضمونة، وسيحصل دائن هذه المجموعة على نفس التوزيعات المستحقة للمجموعة الثالثة بعد أن تصل نسبة المدفوعات التي يحصل عليها الدائنون الآخرون نسبة من قيمة الديون الأصلية.

وتضمن ملخص خطة إعادة التنظيم المالي: ملخص التسوية المقترحة وإجراءات تنفيذ الخطة، إذ بموجب الخطة، سيحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 26 % من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال.

وشملت خطة إعادة التنظيم المالي معالجة للديون من خلال إخضاع كافة أصول المدين للتسوية باستثناء نسبة بسيطة من الأصول والمتمثلة بالشركات وبعض العقارات الأساسية للمدين ليتم إعادة تنظيمها لتمكين المدين من الاستمرار بنشاطه، كما تتضمن الخطة مساهمة الملاك بغالبية أصولهم الشخصية المتاحة لتكون جزءا من التسوية ليصبح مجموع أصول التسوية ما مجموعه 7.25 مليار ريال.

وتضمنت عملية التوزيع الأولية: نقل ملكية أصول التسوية في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية إلى الدائنين المعتمدين، ويعتبر هذا التوزيع مرهونا بعملية رفع الحجز والمنع من التصرف عن أصول التسوية.

وتضمن ملخص خطة إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة وصلاحيات الإدارة، إذ يتولى المدين والملاك إدارة أصول المدين المستثناة من الخطة من خلال شركة جديدة للمدين، وعلى المدين أو الملاك الإيعاز لشركة المدين الجديدة بتقديم ضمان فيما يتعلق بالتزامات المدين والملاك الخاصة بالتوزيعات في إجراء إعادة التنظيم المالي.

وبموجب نظام الإفلاس، يشرف الأمين على تنفيذ الخطة خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، ويلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة وفقا لما تحدده اللائحة، ويراجع الأمين التقرير المقدم من المدين ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوما من تسلمه من المدين.

ويلتزم المدين بتزويد أمين الإفلاس بتقرير شهري مفصل عن مطالبات المدين القانونية وأي أصل غير مفصح عنه يصبح معلوما للإدارة.

ويجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي عند القيام بـ : «طلب الحصول على تمويل، تقديم ضمان للغير، تغيير المقر المسجل للمدين، التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين، تأسيس شركة تابعة، شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى، نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد».

وتضمن ملخص خطة إعادة التنظيم المالي: أحوال تعديل الخطة، إذ شملت إمكانية التعديل في حالات معينة مثل: نشوء وضع يؤثر بصورة جوهرية على تنفيذ الخطة خارج توقع المدين وأمين الإفلاس، بما في ذلك وقوع حالة قوة قاهرة، أو تغيير على النظام أو صدور أي قرار أو تصرف من جانب أي جهة حكومية، أو عدم استيفاء شرط من الشروط المسبقة للتسوية التي تضمنتها الخطة (رفع الحجز عن الأصول من جانب الجهات الحكومية المعنية بحيث يكون بالإمكان توزيع أصول التسوية بناء على الشروط المنصوص عليها في الخطة).

كشف أمين الإفلاس بدر التميمي عن الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام في دعوى رقم (3174) لعام 1440هـ بتاريخ 1443/02/08هـ، القاضي بالتصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة متعثرة ومركزها الرئيسي بالخبر.