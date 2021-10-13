شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من ذروة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، صوب 84 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين.

ومع نمو الطلب نتيجة تعافي الاقتصادات من جائحة كورونا، تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها،»أوبك+»، بخطط لزيادة الإنتاج تدريجيا بدلا من تعزيز المعروض بسرعة.

وقال محللون: «ستمضي أوبك+ قدما في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام». وزاد خام برنت سنتين إلى 83.67 دولار للبرميل، وبلغ أمس الأول 84.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 80.81 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 أمس الأول عند 82.18 دولار.

وقال المحللون إن عدم حدوث تغيير كبير في الأسعار أمس، قد يرجع إلى أن السوق بالغت في الشراء فيما يبدو بناء على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية، ولن تكون مفاجأة على الإطلاق إذا رأينا تراجعا يتراوح بين خمسة وثمانية دولارات للبرميل في مرحلة ما بعد هذا الأسبوع.