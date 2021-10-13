كل ما تريد معرفته عن تحديث رؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - تحديث رؤية مصر 2030 يرجع إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات، التى تتضمن ندرة المياه والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس «كوفيد - 19»، و أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية، بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

اسباب تحديث رؤية مصر 2030.

وعن الأسباب وراء تحديث رؤية مصر 2030، لمواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكانى.

وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التى تمت على رؤية مصر 2030، قد تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك.



خطوات تحديث رؤية مصر 2030 خطوات تحديث رؤية مصر 2030

وحول الخطوات الرئيسية لعملية التحديث، فقد ركزت الخطوة الأولى على تحديد الثغرات فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتم صياغة أوراق عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث، كما تضمنت الخطوة الثانية قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصون بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها، في حين جاءت الخطوة الثالثة لتشمل تجميع التقارير والأوراق المختلفة فى إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التى سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث، مشيرًا إلى أنه تم دمج تأثير الوباء السلبى على كل المستويات.

وعن الخطوة الرابعة تضمنت مجموعة من الجلسات التشاورية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة أهداف رؤية مصر 2030 والمؤشرات والأهداف الرقمية.

المبادىء التى تتبعها مصر فى خطواتها نحو تحقيق رؤية 2030

وعن المبادئ التوجيهية التى تمثل الركائز الاستراتيجية التى تتبعها مصر فى خطواتها نحو تحقيق رؤية 2030، والتي تتضمن تحقيق الاستدامة، والمرونة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق المساواة، بالإضافة إلى الوصول لتنمية يكون محورها الأفراد.

الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ؟

وحول الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تتضمن تحقيق ستة أهداف تحسين نوعية الحياة لدى المواطنين من خلال رفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام ، والوصول إلى اقتصاد معرفى تنافسى ومتنوع، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية متطورة، وتحقيق هدف الحوكمة.

الادوات المستخدمة

وفيما يتعلق بالأدوات المستخدمة لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة؛ تتضمن التحكم فى النمو السكاني، والاعتماد على قيم ثقافية داعمة، وتوافر المعلومات، بجانب الاهتمام بسن تشريعات تخص النظام البيئى، وتحقيق التحول الرقمى والاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى عنصر التمويل.