شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تغلق عند 661 جنيها للجرام من عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سوق الذهب، تداولاته، اليوم الثلاثاء، على استقرار ملحوظ عند نفس مستويات تداول الذهب خلال الساعات التي أعقبت فتح السوق، حيث سجلت الأسعار العالمية الآن سعر 1760 دولارا للأونصة، قرب نفس مستويات فتح التداول ظهر اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر وفق سعر إغلاق اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 لعيار 18 سعر 661 جنيها للجرام، وعيار 21 سعر 771 جنيها للجرام، عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6168 جنيها.

أسعار الذهب الثلاثاء 12 أكتوبر سجلت تحركا ملحوظا مستهل التداولات في ظل إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيبدأ في خفض التحفيز الاقتصادي كبحت المكاسب.

وأثرت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن أزمة طاقة عالمية ومشاكل ديون لدى Evergrande الصينية على الأسهم الآسيوية وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.56 دولار للأونصة بينما صعد البلاتين 0.4% إلى 1012.48 دولار، وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2097.24 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر عند 2182.67 أمس الإثنين.