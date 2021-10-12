أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 12-10-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 12-10-2021، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 707.218 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه البورصة تربح 2.7 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 707.218 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 562.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 32.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 681.2 ألف جنيه، 743 مليون جنيه، 43.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 61.9 مليون جنيه، 790.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2679 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3630 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي نايل سيتي للاستثمار، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 2.04 مليون سهم، 122 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، نايل سيتي للاستثمار 18616 سهم، 722.1 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي نايل سيتي للاستثمار، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 2.04 مليون سهم، 122 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، نايل سيتي للاستثمار 18616 سهم، 722.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، نايل سيتي للاستثمار، 1.4 مليون سهم، 200 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة شركة نايل سيتي للاستثمار 1.2 مليون سهم.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للدواجن لعدد 256.1 مليون سهم بقيمة 870.6 مليون جنيه.

وأعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، شراء المساهم محمد خالد عبد الله محمد عبد الله عدد 109.1 ألف سهم بسعر 30 جنيه بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 0.937% إلى 2.015%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم أشرف طلعت محمد الشبراوي عدد 30602 سهم بسعر 5.3 جنيه بقيمة إجمالية 162.2 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.98% إلى 5%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، إضافة عقود جديدة بقيمة 960 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2021ـ وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 42% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار. أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، إضافة عقود جديدة بقيمة 960 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2021ـ وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 42% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار.

تمثل المشاريع في مصر 65% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث من عام 2021 والتي تضمنت عقداً لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر، وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 35% من الإجمالي بقيادة المشروعات الكبرى في قطاع الإسكان الطلابي، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 6.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2021.





الرقابة الماليةقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة المنفذة بجلسة اليوم الثلاثاء، مع تعديل سعر الفتح لجلسة إلى 75.92 جنيه.





إي فاينانسأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن السعر النهائي للطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 13.98 جنيه للسهم، وأن أخر موعد لتسجيل أوامر الطرح العام يوم 17 أكتوبر الجاري، وعلى جميع شركات الوساطة إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها واتخاذ اللازم نحو تعديل الأوامر السابق تسجيلها قبل نشر الإعلان.