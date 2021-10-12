31 ديسمبر نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية

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وأوضحت الهيئة أن هذا الإعلان يعد امتدادا لإطلاق المرحلة الأولى من اعتماد وكلاء التسجيل لأسماء النطاقات السعودية في شهر فبراير الماضي، الذي تضمن اعتماد خمسة وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط التالي: (https://nic.sa/registrars).
وأشارت إلى أن إجراءات النقل تتم الكترونيا وفقا للإجراءات المعلنة مسبقا، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به، مبينة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحا للتسجيل من قبل العموم.
يذكر أنه قد جرى إيقاف خدمة التسجيل المباشر من خلال المركز وخدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية، وفقا لخطة المرحلة الانتقالية.
وتسعى الهيئة -كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية من خلال اعتماد وكلاء التسجيل- إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال أسماء النطاقات، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.
تسجيل أسماء النطاقات السعودية عبر الوكلاء المعتمدين:
- يشمل جميع المسجلين لأسماء النطاقات السعودية التي تنتهي بـ.sa أو السعودية.
- يتطلب نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين.
- الموعد المحدد لنهاية المرحلة الانتقالية 31 ديسمبر 2021 .
- إجراءات النقل تتم الكترونيا.
- عملية النقل لن يكون لها تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.
- عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحا للتسجيل من قبل العموم.
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