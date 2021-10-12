«الاتصالات» تدشن مسابقة تقنية المعلومات لتحفيز الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس النسخة الخامسة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، برعاية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وحضور سفير جمهورية الصين لدى السعودية تشن وي تشنغ، ورئيس شركة هواوي السعودية أريك يانغ، بالإضافة إلى قيادات عدد من الوزارات والجامعات.

وتهدف المسابقة في نسختها الخامسة، إلى رعاية المواهب المحلية لقيادة مستقبل التقنية تماشيا مع رؤية 2030، وتحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات، وتسريع اندماجهم بالتقنية المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث تأتي دورة العام الحالي على ضوء الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أثبت فاعليته في بناء المجتمعات الذكية في المملكة، وإيجاد الحلول التنموية والتطويرية الكفيلة باستمرار الخدمات العامة والأعمال.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من الطلاب الجامعيين في الفترة بين أكتوبر وديسمبر في المسابقة التي ستجرى افتراضيا، وتمنح هواوي شهادات معتمدة للفائزين في التصفيات الإقليمية، وتوفر لهم مزيدا من فرص التعلم والتدريب في المستقبل، بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية أخرى.

ونوهت مديرة إدارة المعرفة الرقمية في الوزارة العنود الشويعر بالتعاون مع هواوي للعام الرابع على التوالي في تنظيم البرامج الرائدة مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، لافتة إلى أن القطاع التقني يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمملكة على المستوى العالمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن خلال التعاون مع شركة تقنية رائدة على المستوى العالمي، «نواصل التزامنا بتمكين شبابنا وإعداد الجيل القادم من قادة التقنية في المملكة للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي في المملكة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية ستيفن ليو «تعزيز مهارات الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمساهمة بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة من الأولويات التي ينبغي العناية بها من خلال التعاون البناء والشراكة المفتوحة بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف «تلتزم هواوي بالمساهمة في تطوير القطاع التقني في المملكة من خلال رعاية المواهب الشابة. ولا تدخر هواوي جهدا لتعزيز المواهب في مختلف الاختصاصات من خلال إتاحة مزيد من فرص تبادل المعرفة والخبرات والتعلم والتدريب عبر الإنترنت، مما يسهم في رفد جهود التعليم والمبادرات الحكومية الجادة في مجال تمكين الجيل القادم من الشباب التقني الموهوب للمساهمة في تعزيز الفرص التي تتيحها التقنية لبناء الاقتصاد الرقمي المستدام».

وتركز الدورات التدريبية وبرنامج المسابقة في العام الحالي على التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، وتعزيز التواصل بين الشباب الموهوبين في المنطقة مع زملائهم من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، تقدم أكثر من 8500 طالب من كليات وجامعات عدة من المملكة بطلبات للمشاركة في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات. وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 6 مواهب سعودية في التصفيات النهائية لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، حيث حصد فريق المملكة فئة «الأداء المتميز».