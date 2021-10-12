استعدادات لإطلاق معهد التقنية الزراعية والإنتاج الغذائي بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، الاستعدادات لتأسيس معهد التقنية الزراعية والإنتاج الغذائي في المنطقة، ليكون رافدا للشركات الزراعية لتحقيق رؤيتها الاستثمارية المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن نواف في مكتبه أمس، الرؤساء التنفيذيين لسبع من الشركات الزراعية الكبرى، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية مطر العنزي.

وخلال اللقاء عرض المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، تصور إنشاء معهد التقنية الزراعية والإنتاج الغذائي في منطقة الجوف، والجدول الزمني المقترح، وقدمت نبذة عن الشراكات الاستراتيجية في مجال التدريب، كما تم الاستماع إلى وجهة نظر المشاركين من الشركات الزراعية حول المهارات والتخصصات المطلوبة، والتوجه المستقبلي للأنشطة الزراعية والإنتاج الغذائي.

وقال فيصل بن نواف: تسير بلادنا ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم، وكما يشهد الجميع ظهور بوادر تخطي الأزمة ولله الحمد مع انخفاض أعداد المصابين وارتفاع أعداد المحصنين.

وأضاف «مع بدء عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، نجتمع للتعاون في إيجاد الوسائل والفرص التي تمكن أبناء وفتيات الوطن من إبراز طاقاتهم وقدراتهم للإسهام في رفعة الوطن وتفوقه على الأصعدة كافة، وتعلمون ما توليه حكومتنا الرشيدة لمجال التنمية الزراعية من أهمية بالغة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وضمان التوازنات البيئية، ومن هذا المنطلق نلتقي في هذا الاجتماع للاستماع إلى خطة المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، الذي يعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتأسيس معهد التقنية الزراعية والإنتاج الغذائي في منطقة الجوف، ليكون رافدا للشركات الزراعية لتحقيق رؤيتها الاستثمارية المستقبلية، وسيؤدي ذلك إلى إيجاد الأيدي العاملة الوطنية التي تتمتع بالاختصاص والمهارة العالية».

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ومستشارو أمير المنطقة.