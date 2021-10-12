تفاهم بين المياه الوطنية و«سرك» لاستثمار حمأة محطات الصرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) أمس، مذكرة تفاهم للاستثمار في الحمأة الناتجة عن عمليات تشغيل محطات الصرف الصحي.

ويأتي ذلك من أجل رفع المحتوى المحلي، وإنتاج مخرجات ذات قيمة اقتصادية غير نفطية في مجال الاقتصاد الدائري والمستهدف لحماية البيئة والصحة العامة.

ووقعت المذكرة بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركتين المهندس عبدالرحمن الفضلي، فيما وقع على مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس زياد الشيحة، حيث تم ذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستثمار والاستفادة القصوى من منتج الحمأة لتحقيق بيئة مستدامة، وتبادل الطرفين المعرفة والخبرة فيما يخص مجالات التعاون، وتحقيق الاستفادة من الخبرة الإدارية والاستثمارية والفنية لهما.

وأكد الجانبان عقب توقيع مذكرة التفاهم التي مدتها 24 شهرا، أن القطاع الخاص في المملكة لديه مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع البيئي، وأنها ستفتح آفاقا بحثية واسعة، مؤكدين أنهم يسعون من خلال هذا التفاهم للحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية للقيام بالأعمال المرتبطة بالمذكرة.

وأوضح الجانبان أن مذكرة التفاهم تتضمن العمل على إجراء دراسة جدوى لتحليل جميع العناصر اللازمة لإنجاح الاستثمار في هذا الجانب، مع تبادل جميع الدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة في مجال استخدامات الحمأة والاستثمار فيها، إضافة إلى توفير المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية للمشاركة في إعداد الدراسات الاستقصائية، وعقد ورش العمل لوضع الخطط والجداول الزمنية للاستثمار في هذا المجال الجديد، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة ذات الاختصاص.