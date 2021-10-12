7000 ريال حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بمهنتي طب الأسنان والصيدلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ7 آلاف ريال، حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الحادي عشر من أبريل 2022.

وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، واشتراط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

مهنة طب الأسنان







وجود 3 أطباء أسنان بمنشأة القطاع الخاص



حصول الطبيب على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية



لا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين ضمن نسب التوطين المفروضة



منجزات قرار التوطين





نسبة التوطين 30%



عدد أطباء الأسنان:





قبل القرار 1266



بعد القرار + 3900



أبرز ممكنات القرار





دعم الأجور حتى 50%



تدريب الباحثين عن عمل



بدل المواصلات من وإلى العمل



بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات



بدل الانتقال من مدينة لأخرى



الدليل الإجرائي لقرار توطين مهنة طب الأسنان:

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/10102021.pdf

مهنة الصيدلية

بدء سريان القرار 10 رمضان 1443 (11 أبريل 2022)







وجود 5 صيادلة بمنشأة القطاع الخاص



حصول الصيدلي على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية



لا يتم احتساب الصيادلة غير المعتمدين ضمن نسب التوطين المفروضة



منجزات قرار التوطين





نسبة التوطين 30%



عدد الصيادلة:





قبل القرار 2283



بعد القرار + 8150



أبرز ممكنات القرار أبرز ممكنات القرار





دعم الأجور حتى 50%



تدريب الباحثين عن عمل



بدل المواصلات من وإلى العمل



بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات



بدل الانتقال من مدينة لأخرى



الدليل الإجرائي لقرار توطين مهنة الصيدلة: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/11102021.pdf