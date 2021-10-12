شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. «هيئة المهندسين» تطالب بتأجيل تطبيق كود البناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الهيئة السعودية للمهندسين، بمنح مهلة للمكاتب الهندسية لتدريبها على متطلبات كود البناء السعودي، والذي بدأ العمل به 1/7/2021.

وقالت الهيئة خلال مداخلة، في ورشة عمل إجراءات تطبيق الكود السعودي للمباني، أنها رصدت ملاحظات العديد من المكاتب الهندسية والتي تتضمن عدم وضوح متطلبات الكود لديهم، وأن الهيئة تقترح تعليق مخالفات المكاتب الهندسية، مؤقتا لحين الانتهاء من تدريب المكاتب لكود البناء السعودي.

وأكدت أنها بادرت إلى تدريب الأفراد على الكود وتجاوز عدد المستفيدين 4700 متدرب، فيما أوضحت وزارة الطاقة أنها لم تشترط الالتزام بمواد معينة، أو محددة لتطبيقات الكود للعزل الحراري، وأنها وضعت عدد من المحددات التي يلزم توافرها ليحقق المبنى اشتراطات كفاءة الطاقة.

وتناولت الورشة اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعض التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية المتعلقة بالتصاميم السكنية، للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين، والتي شملت متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية وارتفاع الأسقف، حيث أصبح عرض العمود (لا يقل عن 20 سنتمتر) بدلا من 25 سنتمترا، فيما أصبح ارتفاع الأسقف مفتوحا بدلا من تحديده بـ 3.65 متر.

وشارك في الورشة عدة جهات وقطاعات حكومية ممثلة في كل من: وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين والبنك المركزي السعودي، والمواصفات والمقاييس.

ولفتت إلى أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق، متعلقة بالبناء والتشييد، حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.