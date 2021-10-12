توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

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وجاء القرار الأول مختصا بتوطين وظائف المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني؛ حيث سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية، الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية، حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص، حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7000 ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، و5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
يذكر أن القرارين سيوفران أكثر من 8,500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة.
توطين مهن التخصصات الصحية
تشمل وظائف:
- المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية
نسبة التوطين:
- 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات المستهدفة
الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين:
- 7000 ريال للأخصائي
- 5000 ريال للفني؛ حيث سيكون التوطين بنسبة 60%
يدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2022
الدليل الإجرائي لتوطين مهن التخصصات الصحية:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/13102021.pdf
توطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية
يستهدف مهن:
المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية
- نسبة التوطين 40% بالمرحلة الأولى
- نسبة التوطين 80% بالمرحلة الثانية
الهندسية والفنية للأجهزة الطبية
- نسبة التوطين 30% بالمرحلة الأولى
- نسبة التوطين 50% بالمرحلة الثانية
حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين:
- 7000 ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس
- 5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم
يدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2022
الدليل الإجرائي لتوطين الأجهزة الطبية:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12102021.pdf
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