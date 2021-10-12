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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية تعقد اجتماعها الخامس عشر اليوم «عبر تقنية الاتصال المرئي»، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، وأهمها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والإسكوا. وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها آلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يتوافق مع التوجه العالمي نحو استخدامه وسيلة لمواجهة التغير المناخي.



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