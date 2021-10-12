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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق الصندوق الصناعي اليوم عددا من البرامج والمبادرات ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر الخريف. ويهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي من تنظيم اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة، وجمع قادة القطاع الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات، واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد من الورش عمل واللقاءات مع عملاء الصندوق.



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