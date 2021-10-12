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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق معرض عطرة في المدينة المنورة أمس في دورته الأولى، والذي سيستمر لمدة ستة أيام بحضور خبراء ومنتجين عالميين في مجال العطور والبخور. ويحظى «عطرة « بمشاركة 50 شركة من الشركات العريقة والكبيرة، لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال العطور والبخور، حيث يستقطب المعرض العلامات التجارية المميزة والرائدة في مجال العطور والعود والبخور لسكان منطقة المدينة المنورة والمستثمرين والموردين والباحثين عن الاستثمارات الجديدة في هذا المجال؛ ليحاكي أصحاب الذوق الرفيع والنهوض برفاهية المجتمع السعودي وجعل منطقة المدينة المنورة إحدى أهم الوجهات للمهتمين والمستثمرين في هذا المجال خلال فترة انعقاده لأول مرة.



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