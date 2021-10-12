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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، التقى في مدينة سورينتو الإيطالية، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو، ووزير التجارة السنغافوري جان كيم يونج، ووزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، وذلك على ضوء انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين التي تستضيفها إيطاليا هذا العام. وبحث القصبي مع الوزراء تنمية العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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